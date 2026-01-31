Bundesliga : carton rouge pour Skhiri (Eintracht Francfort), première expulsion de sa carrière

Lors de la rencontre de Bundesliga opposant l’Eintracht Francfort au Bayer Leverkusen, Ellyes Skhiri a été expulsé pour la première fois de sa carrière professionnelle après avoir écopé de deux cartons jaunes, la deuxième sanction intervenant à la 70e minute, et son équipe, réduite à dix, s’est inclinée à domicile 1-3 face à Leverkusen.

Milieu de terrain connu pour son sérieux et son sens du placement, l’international tunisien de 30 ans voyait jusque-là sa carrière marquée par une discipline constante : en club, il a disputé plus de 400 rencontres entre Montpellier, le FC Cologne et l’Eintracht Francfort, sans jamais avoir reçu de carton rouge avant cet épisode.

Sur le plan international également, Skhiri n’avait pas connu d’exclusion avec la sélection nationale, et son parcours totalise près de 500 matchs professionnels toutes compétitions confondues, au cours desquels il a été sanctionné très rarement.

Une première exclusion qui interrompt une longue série sans carton rouge

La deuxième carte jaune reçue à la 70e minute a entraîné l’expulsion automatique du milieu récupérateur, mettant fin à une série inhabituelle d’absence de cartons rouges sur l’ensemble de sa carrière professionnelle. Ce fait de jeu est d’autant plus notable que Skhiri est souvent cité comme un modèle de discipline sur le terrain.

Avant cette rencontre de Bundesliga, son palmarès disciplinaire alimentait sa réputation : plus de quatre cents matches en club cumulés entre ses passages à Montpellier, au FC Cologne puis à l’Eintracht Francfort, sans exclusion. Dans le détail de ses apparitions, tant en club qu’en sélection, il avait jusqu’ici évité la sanction suprême qu’est le carton rouge.

La réduction à dix d’Eintracht Francfort après l’expulsion a pesé sur le déroulement du match. Déjà en infériorité numérique, l’équipe n’a pas réussi à renverser la tendance et a concédé un revers sur son terrain sur le score de 1-3 face au Bayer Leverkusen.

La situation marque une rupture nette avec l’historique disciplinaire du joueur : en près de 500 rencontres professionnelles toutes compétitions confondues, Skhiri avait été sanctionné seulement de manière très limitée, ce qui atteste du caractère inhabituel de cette expulsion à la 70e minute.

Agé de 30 ans, le milieu récupérateur voit donc s’interrompre une longue série de matchs sans exclusion, un moment rare dans sa carrière qui s’était jusque-là distinguée par une gestion stricte des contacts et un respect apparent des règles du jeu.