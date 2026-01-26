Bénin: Boni Yayi perçu aux côtés de Talata pour sa première apparition publique après sa retraite sanitaire

L’ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, a effectué une apparition publique ce samedi 24 janvier 2026 à Tchaourou.

Absent sur le terrain durant toute la campagne pour le compte des élections législatives auxquelles a participé sa formation politique et depuis l’annonce de sa retraite sanitaire, Yayi Boni est perçu ce week-end aux côtés de la vice présidente du Bénin.

Le leader du parti Les Démocrates a pris part à un colloque scientifique organisé en hommage au Professeur Karim Dramane, figure académique respectée.

La rencontre a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, et l’ancien ministre François Abiola. Les échanges ont porté sur les contributions intellectuelles et professionnelles du professeur disparu, dans une atmosphère solennelle et commémorative.

Cette réapparition intervient après une période de discrétion politique observée par l’ex-chef de l’État durant la récente séquence électorale. Durant cette phase, Boni Yayi s’était abstenu de toute prise de parole publique et n’avait pas participé à la campagne des élections législatives, à l’issue desquelles son parti n’a obtenu aucun siège à l’Assemblée nationale.

Avant son retrait, l’ancien président avait rencontré le chef de l’État, Patrice Talon, le 24 octobre 2025, dans le cadre d’échanges portant notamment sur la participation de son parti aux élections générales prévues en 2026.

Sa présence à Tchaourou, bien que limitée à un cadre académique et mémoriel, constitue néanmoins un retour symbolique sur la scène publique, observé avec attention dans un contexte politique marqué par les recompositions post-électorales.