Bénin: l'opposition absente de la prochaine Assemblée nationale

Bénin: l’opposition absente de la prochaine Assemblée nationale

Au Bénin, aucun député de l’opposition ne siégera dans la prochaine Assemblée nationale, selon les tendances des législatives du 11 janvier publiées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) le samedi 17 janvier : les 109 sièges se répartissent entre deux partis de la majorité au pouvoir, l’UPR et le BR. Le principal parti d’opposition, Les Démocrates, n’a pas atteint le seuil légal de 20 % des suffrages exprimés à l’échelle des 24 circonscriptions électorales, comme l’exige la loi. Il s’agit de la deuxième Assemblée nationale monocolore sous la présidence de Patrice Talon, la première remontant à 2019. Le taux de participation est de 36,7 % selon la CENA.