Bénin: le gouvernement réagit à la sortie médiatique de Boni Yayi

L’ancien président Boni Yayi, fragilisé par la tempête interne qui secoue son parti Les Démocrates après leur exclusion de la présidentielle, a rompu le silence ce mercredi 29 octobre. Dans un message adressé au peuple béninois, il a dénoncé une dérive autoritaire du pouvoir, affirmant que le Bénin « tourne progressivement le dos à la démocratie ».

L’ancien président Boni Yayi a rompu le silence mercredi 29 octobre 2025 pour partager avec les béninois l’essentiel à retenir des échanges qu’il a eu avec le président Patrice Talon. Dans sa déclaration, le président du parti Les Démocrates a fait savoir que son successeur au palais de la Marina ne veut plus entendre parler de l’opposition au Bénin. A le croire, un plan de destabilisation de sa formation politique serait en cours sur fond de menaces…

Mais la réaction du gouvernement ne s’est pas fait attendre. Sur les ondes de Bip Radio, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a fermement recadré l’ancien chef d’État.

« C’est consternant. Il refuse d’assumer ses responsabilités dans la crise qui ébranle son parti, malgré les reproches formulés par de nombreux cadres éminents sur sa gestion. Mais sans surprise, c’est la politique de l’autruche dans toute sa splendeur », a déclaré le porte-parole.

Selon Léandre Wilfried Houngbédji, Boni Yayi cherche à détourner l’attention des tensions internes qui minent Les Démocrates, préférant accuser le pouvoir plutôt que d’assumer ses propres erreurs de leadership.

Rappelons que le parti de l’ancien président Boni Yayi est déjà écarté de la course à l’élection présidentielle d’Avril 2026. Le parti se prépare pour les élections communales et législatives tout en espérant que leur dossier passerait le filtre de la commission électorale nationale autonome (CENA).