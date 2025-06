Bénin: le gouvernement justifie le limogeage du ministre Paulin Akponna

- Publicité-

Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji, a justifié ce vendredi 27 juin 2025 le. limogeage du ministre de l’Énergie, Paulin Akponna. ce dernier a été démis de ses fonctions par le président Patrice Talon lejeudi 26 juin. après ses graves accusations de malversations qu’il a publiquement formulées contre le ministère qu’il dirige.

« Les propos tenus par Monsieur Akponna à Parakou sont d’une gravité avérée », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji. En effet, le 21 juin 2025, lors d’un meeting à Titirou, dans la commune de Parakou, Paulin Akponna avait accusé publiquement certains acteurs du système d’avoir détourné des dizaines de milliards de FCFA destinés à l’électrification et à l’alimentation en eau potable.

Dans son discours, il avait dénoncé les « siphonneurs du budget national » et les « délinquants de la République ». Le. désormais ancien ministre est même allé plus loin en affirmant que ces faits avaient été cachés au président Patrice Talon.

Ces accusations, jugées graves et sans preuve apportée au chef de l’État ou au gouvernement, ont conduit à son limogeage par décret présidentiel n°2025-327 en date du 26 juin 2025. Le portefeuille qu’il occupait a été confié à José Tonato, déjà ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable.

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, la décision présidentielle s’inscrit dans la logique de la gouvernance prônée depuis 2016. « Le président de la République a estimé qu’au regard de la gravité des propos qu’il a tenus, il était de bon ton de le délier de toute obligation de réserve et de solidarité gouvernementale afin qu’il soit libre de saisir la justice et d’apporter les preuves des faits qu’il dénonce », a-t-il confié.

Le porte-parole a rappelé que depuis sa nomination, Paulin Akponna n’a jamais adressé de rapport ni au chef de l’État ni au gouvernement concernant les supposées malversations. « Si au sein de son ministère il avait constaté de tels faits, il aurait dû en faire part d’abord au gouvernement ou au président de la République », a insisté Wilfried Léandre Houngbédji.

- Publicité-

La parole publique interdite par Talon?

Répondant aux critiques sur une éventuelle restriction de la liberté d’expression au sein du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a répondu par lanégation. « On peut s’exprimer librement mais en toute responsabilité. C’est cela qui est attendu de nous. », a-t-il rassuré. Il a rappelé que dans d’autres cas récents comme ceux des anciens ministres Homeky ou Adambi ce sont également des prises de parole publiques jugées politiquement inopportunes qui ont entraîné des décisions similaires.

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, cette affaire rappelle la ligne directrice du président Talon. « Depuis 2016, notre doctrine est celle de la tolérance zéro envers la corruption, les actes de prévarication et la mauvaise gouvernance », a-t-il martelé.

L’exécutif, tout en assurant que la liberté d’expression demeure, rappelle que la parole publique, surtout venant des officiels, « doit être portée avec parcimonie et responsabilité ».

- Publicité-

Une récupération politique ?

Interrogé sur une éventuelle récupération politique de l’ancien ministre Samou Adambi, indirectement visé par les propos de Paulin Akponna, le porte-parole a répondu que « Monsieur Adambi reste membre de son parti, il n’a pas été exclu mais suspendu. Il fait amende honorable et les décisions politiques qui le concernent relèvent des organes compétents. ».

Concernant la gestion du ministère de l’Énergie confiée désormais à José Tonato, il a rassuré que « si cela avait été une surcharge, le chef de l’État n’aurait pas fait ce choix ». Selon lui, cette décision est motivée par la confiance et l’efficacité éprouvée de M. Tonato au sein du gouvernement.

Wilfried Léandre Houngbédji a également précisé que la justice pouvait s’autosaisir des propos tenus par l’ancien ministre. « Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Les juridictions compétentes peuvent s’intéresser au dossier et inviter M. Akponna à fournir les éléments dont il dispose », a-t-il souligné.

Le Bloc Républicain se désolidarise de Paulin Akponna

Dans la foulée de ce limogeage, le Bloc Républicain (BR), parti politique de l’ancien ministre, a publié un communiqué cinglant dans lequel il prend ses distances avec Paulin Akponna. Le parti dénonce des propos « contraires à l’unité et à l’esprit militant » et affirme que Paulin Akponna n’avait reçu aucun mandat pour parler au nom du BR. « Le BR se désolidarise formellement des propos du ministre Paulin Akponna et le tient pour seul responsable, tant sur la forme que sur le fond », a tranché le communiqué.

Le BR invite par ailleurs ses militants à faire preuve de retenue et de discipline dans leurs actions et interventions publiques. Cette désapprobation officielle accentue l’isolement politique de Paulin Akponna, désormais appelé à justifier ses déclarations devant la justice s’il le souhaite.