Bénin: des mineurs recrutés et formés au cambriolage à Houègbo, le réseau démantelé par la police

La police républicaine a démantelé un réseau de cambrioleur à Houègbo, dans la commune de Toffo, à 82 kilomètres de Cotonou. Le réseau est composé en majorité de mineurs. Ils ont été recrutés et formés par deux adultes, repris de justice.

Interpellés plusieurs fois par la police pour des faits de vol et de cambriolage, les sieurs K. N., 29 ans, sans profession, demeurant à Houègbo-Gandjèhou et A. C., 21 ans, sans profession, demeurant à Houègbo-Hèlita, ont décidé d’embarquer des enfants dans leur sale besogne. « Ils ont recruté et formé des jeunes enfants qui opèrent en leurs lieux et places », rapporte Le Portail.

Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 mars 2022, les enfants s’apprêtaient à opérer sur instruction de leurs maîtres quand la police est intervenue. Après une course-poursuite, les forces de l’ordre ont interpellé quatre jeunes garçons. Il s’agit de L. N., 14 ans, A. E., 15 ans et S. R., 13 ans, L. M., 17 ans. Conduits au commissariat et interrogés, ils ont cité K. N. et A. C. comme leurs patrons. Selon leurs dires, ils ont déjà cambriolés plusieurs boutiques et maisons sous la supervision de K. N. et A. C..

Cités par les enfants, K. N. et A. C. ont été aussitôt interpellés par la police. Interrogés, ils ont nié les faits. Mais ils ont toujours gardés à vue. Il seront tous présentés au procureur de la République pour répondre des faits portés à leur charge.