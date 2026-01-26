Bénin: décès de Zakaria Yarou Kpinro, premier adjoint au maire de Pèrèrè

Le monde politique béninois est en deuil. Zakaria Yarou Kpinro, premier adjoint au maire de la commune de Pèrèrè dans le département du Borgou, est décédé le samedi 24 janvier 2026 des suites d’une courte maladie.

L’annonce a été rendue publique ce dimanche par son parti, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

Le défunt était le candidat investi par l’UP-R pour les élections communales de 2026 dans l’arrondissement de Guinagourou. Sa disparition intervient dans un contexte politique particulier, alors que les résultats du scrutin communal sont toujours attendus au niveau de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Dans un communiqué signé le dimanche 25 janvier 2026 par le secrétaire général du parti, Gérard Gbénonchi, la Haute Direction Politique de l’UP-R exprime sa « profonde douleur » face à cette perte.

Le parti salue la mémoire d’un « responsable exemplaire » et adresse ses condoléances à la famille du disparu, à la section UP-R de Pèrèrè, aux militants de Guinagourou ainsi qu’à l’ensemble de ses compagnons politiques.

« La Haute Direction Politique du parti s’incline respectueusement devant la mémoire du disparu et exprime sa solidarité fraternelle à tous les siens », indique le communiqué.

Les obsèques de Zakaria Yarou Kpinro se sont déroulées dans la matinée du dimanche 25 janvier, dans son village natal de Gounkparè, situé dans l’arrondissement de Guinagourou.

