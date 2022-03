Bénin: créé en 2020, l’AnAPES déjà dissout par Patrice Talon

Au cours du conseil des ministres du mercredi 15 Avril 2020, le gouvernement du président Patrice Talon a adopté le décret portant création et approbation des statuts de l’Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics (ANaPES). Moins de deux ans après son installation, ce dispositif créé pour gérer les enseignants non agents de l’Etat et certains établissements publics est déjà dissout par le président Patrice Talon.

L’Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics (ANaPES) n’existe plus. Elle a été dissoute par un décret pris par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon lors du conseil des ministres du 05 Janvier dernier.

Placée sous la tutelle de la présidence de la République, l’Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics (ANaPES) après sa dissolution, cède son patrimoine qui est reversé dans le patrimoine de la présidence de la République. Le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre de l’économie et des finances sont chargés de l’application du décret de dissolution.

A sa création en Avril 2020, l’Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics (ANaPES) s’est fixée pour objectif de poursuivre et de permettre l’implémentation des bonnes pratiques qui font la réputation des établissements privés bien gérés et d’en favoriser le bénéfice aux apprenants du public sur toute l’étendue du territoire national, sans considération de leur localisation géographique.

Pour justifier la création de l’AnAPES, le gouvernement dans son diagnostic a fait savoir qu’il y a des différences de performances entre les établissements publics et privés. Selon le diagnostic du gouvernement, on observe au niveau des établissements privés, la rigueur dans la gestion, les meilleurs taux de réussite et de redoublement alors que dans le public, on observe le manque de rigueur dans le recrutement des vacataires et des communautaires, l’absence de processus formel de recrutement, l’inadéquation des profils de ceux qui sont recrutés et l’absence de prise en charge sociale.

Un diagnostic qui avait été rejeté en son temps par les responsables syndicaux. Selon Anselme Amoussou de la CSA-Bénin « prendre une telle option pour le système éducatif peut être porteur de risques pour les résultats que l’on veut atteindre« . Pour lui, seul l’avenir permettra d’apprécier l’efficacité ou non de cette option. La dissolution de l’AnAPES par le gouvernement vient ainsi attester que le diagnostic qui a conduit à la création de ce dispositif n’avait pas été bien réalisé.