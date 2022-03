Bénin: compte-rendu du Conseil des ministres du 30 mars 2022

Le gouvernement s’est réuni ce mercredi 30 mars 2022 en session ordinaire du Conseil des ministres. La séance a été présidée par le président de la République. Retrouvez ci-dessous l’intégralité des décisions prises.

Au cours de cette campagne qui s’ouvrira le 1er avril 2022 dans la commune de Bassila pour s’achever le 31 octobre 2022, il est convenu de poursuivre le contrôle du respect des bonnes pratiques visant à garantir la qualité des produits et à éviter la concurrence déloyale sur le terrain.

Aussi, tenant compte des données de la campagne écoulée ainsi que de la tendance dans la sous-région, le Gouvernement a-t-il arbitré le prix plancher à la somme de 350 FCFA/kg.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche veilleront au bon déroulement de la campagne de même qu’au contrôle et à la certification des instruments de pesage afin de préserver les intérêts des producteurs.

Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant approbation des statuts de l’Agence nationale de la Météorologie.

Depuis plusieurs années, il est constaté que l’élaboration des textes d’application des lois dans notre pays intervient avec un grand retard s’étendant sur plusieurs mois voire plusieurs années. Or, l’entrée en vigueur intégrale d’une loi votée par l’Assemblée nationale n’est effective qu’avec la prise de décrets d’application prescrits par ladite loi. Ce retard persistant compromet la lisibilité des effets attendus d’une mesure législative prise pour atteindre un objectif. De ce fait, il existe un décalage entre la promulgation des lois votées et leur mise en œuvre réelle.

Dans le cadre des réformes engagées par le Gouvernement, notamment dans son Programme d’Action 2021-2026, il s’avère indispensable que le vote des différentes lois soit immédiatement suivi de la prise de leurs actes d’application, aux fins d’assurer la conduite à terme desdites réformes.