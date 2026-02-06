Béatrice Dalle pousse un gros coup de gueule : « Je sais pas pourquoi on aime pas les arabes » face à Laurent Baffie

Béatrice Dalle, 61 ans, a de nouveau pris la parole sans ménagement au micro de Laurent Baffie dans l’émission Coloscopie, dénonçant les stigmatisations dont sont victimes les personnes d’origine maghrébine et s’exprimant vivement sur le port du voile. L’actrice a qualifié d’« insensé » le rejet affiché à l’égard des « Arabes » en France et demandé qu’on cesse de poursuivre ceux qui sont nés et vivent dans le pays.

Interrogée par Laurent Baffie, Béatrice Dalle a déclaré : « Je ne sais pas pourquoi on n’aime pas les Arabes, sérieux, à ce point dans ce pays ? », estimant que la critique de l’intégration vise parfois des personnes nées en France. Elle s’est présentée comme « islamophile » et a réagi à des propos relatifs aux attentes sociales vis‑à‑vis des communautés maghrébines en demandant « arrêtez de les faire chier ». Un extrait de son intervention a été relayé sur les réseaux sociaux.

Sur la question du voile, l’actrice a exprimé son incompréhension face aux réactions hostiles : « Une meuf elle met un voile ? Et alors ? Qu’est‑ce t’en as à foutre ? », ajoutant que le couvrement des cheveux ne lui posait pas de problème personnel et faisant un parallèle avec les femmes juives qui cachent leurs cheveux. Laurent Baffie a nuancé ces propos en évoquant les situations où le port du voile serait imposé et constituerait une contrainte pour certaines femmes. Béatrice Dalle a reconnu la différence entre un choix individuel et des contextes d’imposition, en citant l’exemple des régimes très contraignants à l’étranger, et a insisté sur la liberté des jeunes femmes vivant en France.

En froid avec son ancien compagnon JoeyStarr

Toujours au cours de la même émission, Béatrice Dalle est revenue sur sa relation passée avec le rappeur JoeyStarr, avec lequel elle a partagé une dizaine d’années de vie commune. Elle a résumé l’évolution de leur relation en expliquant qu’ils étaient devenus « des frères et sœurs presque » en raison de la proximité et des points communs qui les liaient.

À propos des rumeurs de violences dans ses relations, l’actrice a relativisé : « Non, je ne les ai pas tapés. Didier, juste une claque comme ça. On s’était pris la tête. Mais en mettant la claque, j’ai regretté », précisant que JoeyStarr ne lui avait pas rendu le coup. Elle a également affirmé qu’ils étaient brouillés depuis deux ans et qu’elle ne souhaitait pas renouer le contact : « On s’est embrouillés… On s’est embrouillés mille fois en trente ans qu’on se connaît… Là, on s’est embrouillés, mais pas bien et je ne veux plus lui parler ».

La comédienne a dit ne plus vouloir initier le dialogue, indiquant qu’elle ne lui dirait plus « bonjour en soirée » et soulignant que la rupture actuelle relevait d’un conflit de ton et de manière de parler plutôt que d’un reproche précis.