Barrages aller de la Ligue des Champions : PSG contre AS Monaco pour la qualification en phase de groupes

Demain soir, le Stade Louis-II vibrera au rythme d’un duel 100% Ligue 1, avec la réception de Paris par l’AS Monaco à 21h pour le match aller des barrages de la Ligue des Champions. Le PSG arrive sur la Côte d’Azur après sa lourde défaite à Rennes (3-1) en championnat, qui lui a fait céder la tête du classement national.

Ce rendez-vous oppose à nouveau deux formations de l’élite française sur la scène européenne, comme la saison passée où le club parisien avait écarté le Stade Brestois en dominant ses adversaires sur les deux rencontres. L’issue de cette confrontation monégasque-parisienne déterminera une partie de l’accès aux 8es de finale de la C1.

La manche retour est programmée au Parc des Princes mercredi prochain, toujours à 21h : deux dates déterminantes pour savoir lequel des deux clubs poursuivra l’aventure européenne.

Forme récente et enjeux

De son côté, Monaco aborde la double confrontation sur un bilan positif, après son succès à domicile contre Nantes (3-1), match au cours duquel Simon Adingra a signé ses premiers buts sous les couleurs de la Principauté. Le club monégasque cherchera à franchir ce tour après son élimination l’an dernier face au Benfica Lisbonne (défaite 0-1 puis 3-3).

Le PSG, qui avait atteint les sommets de la compétition la saison précédente en remportant le trophée, tentera de confirmer sa supériorité en Europe tout en corrigeant ses récents déboires en championnat. Les deux équipes disposent d’atouts offensifs et tactiques susceptibles de faire basculer la double confrontation, et chaque détail aura son importance avant le match décisif au Parc.