Barça: Raphinha explose un record de Neymar et Kaka

La star du FC Barcelone, Raphinha, a inscrit son nom dans l’histoire du football en devenant le buteur brésilien le plus prolifique en une seule saison de Ligue des champions. Grâce à son doublé contre Benfica mardi soir, l’ailier de 28 ans a dépassé un record détenu par des légendes comme Neymar, Kaka, Rivaldo, Jardel et Roberto Firmino.

Lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, remporté 3-1 par les Blaugrana à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, Raphinha a ouvert le score dès la 11e minute, offrant à son équipe un avantage cumulé de 2-0. Malgré l’égalisation rapide de Nicolas Otamendi (13e), les Culés ont repris l’avantage à la 27e minute grâce à Lamine Yamal. Trois minutes avant la mi-temps, Raphinha a trouvé le chemin des filets une deuxième fois, signant ainsi son 11e but de la saison en Ligue des champions et réalisant un nouveau record.

Avant lui, Rivaldo et Jardel avaient établi un record de 10 buts en 1999-2000, respectivement avec Barcelone et Porto. Kaka a ensuite égalé cette marque en menant l’AC Milan au sacre européen en 2007, suivi par Neymar lors du triplé du Barça en 2015, et Firmino avec Liverpool en 2018.

Avec ce nouvel exploit, Raphinha continue d’impressionner sous les ordres de Hansi Flick. Toutes compétitions confondues, il cumule désormais 27 buts et 19 passes décisives en 41 matchs cette saison. Son influence grandiose au sein du Barça en fait l’un des joueurs les plus décisifs de la scène européenne.