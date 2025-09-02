PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: Yamal ou Dembélé? Dani Carvajal a fait son choix

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Le latéral droit du Real Madrid, Dani Carvajal
Le latéral droit du Real Madrid, Dani Carvajal@Goal
Dani Carvajal s’est aussi prononcé sur le lauréat du Ballon d’Or 2025, qui sera connu dans quelques semaines. Et le latéral du Real Madrid voit Lamine Yamal remporter le trophée.

Dani Carvajal n’a pas tari d’éloges sur Lamine Yamal. Interrogé par Cadena SER, l’arrière droit du Real Madrid a désigné le jeune ailier du FC Barcelone comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or 2025.

« Yamal pourrait figurer parmi les principaux candidats, surtout compte tenu de son âge. Il n’a que 18 ans. À cet âge-là, j’étais encore à la Castilla, c’est très difficile de faire la différence dans le football professionnel », a souligné l’international espagnol.

Carvajal a toutefois précisé qu’il ne prendrait pas part au vote, réservé aux capitaines et journalistes : « Comme je ne vais pas voter, je ne le donnerai à personne. »

Le lauréat du Ballon d’Or 2025 sera connu ce mois-ci. Lamine Yamal figure parmi les 30 joueurs retenus dans la liste des nominés.

