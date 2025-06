Ballon d’Or 2025: pas Salah, ni Mbappé, Thierry Henry désigne le favori

-Publicité-

La légende du football français, Thierry Henry, a surpris le monde du football en présentant Raphinha, l’ailier du FC Barcelone, comme le favori pour le Ballon d’Or cette année. L’ancien attaquant d’Arsenal et des Bleus a encensé le Brésilien après son doublé face à Benfica, mardi soir, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Déjà buteur à l’aller, Raphinha a encore brillé en Espagne en inscrivant deux buts qui ont permis aux Blaugrana de s’imposer 3-1 et de valider leur qualification pour les quarts de finale.

Invité par CBS Sport à analyser la rencontre, Thierry Henry a loué les performances du joueur de 28 ans, le plaçant devant des stars comme Mohamed Salah (Liverpool) et Kylian Mbappé (Real Madrid) dans la course au Ballon d’Or.

« Raphinha est en tête de la course au Ballon d’Or, a affirmé Henry. Il a été incroyable en Ligue des champions, marquant beaucoup de buts avec un seul penalty. » L’ancien international français a également souligné l’intensité et la polyvalence du joueur brésilien : « Un joueur complet est quelqu’un qui presse, défendre et aider son latéral à défendre. Raphinha a tout pour lui. »

Avec déjà 11 buts en Ligue des champions cette saison et un rôle clé dans les performances du Barça sous les ordres de Hansi Flick, Raphinha pourrait bien se faire une place parmi les prétendants au prestigieux trophée individuel. Reste à voir s’il parviendra à maintenir ce niveau d’excellence jusqu’à la fin de la saison.