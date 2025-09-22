Ballon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement général

Découvrez le classement général du Ballon d’Or 2025. Le sacre est allé à Ousmane Dembélé qui a soulevé le Graal devant Yamal et Vitinha.
Le vainqueur du Ballon d’Or 2025 a été annoncé ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. L’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or cette année devant des joueurs comme Lamine Yamal et Kylian Mbappé de Barcelone.
Une récompense méritée pour l’international français qui a réalisé une saison 2024-2025 impressionnante, couronnée par un triplé historique. Avec ce sacre, le classement complet du Ballon d’Or de cette année est connu.
Le top 30:
1) Ousmane Dembélé (PSG / France)
2) Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne)
3) Vitinha (PSG / Portugal)
4) Mohamed Salah (Liverpool / Égypte)
5) Raphinha (FC Barcelone / Brésil)
6) Achraf Hakimi (PSG / Maroc)
7) Kylian Mbappé (Real Madrid / France)
8) Cole Palmer (Chelsea / Angleterre)
9) Gianluigi Donnarumma (PSG, Manchester City / Italie)
10) Nuno Mendes (PSG / Portugal)
11) Pedri (FC Barcelone / Espagne)
12) Khvicha Kvaratskhelia (Naples, PSG / Georgie)
13) Harry Kane (Bayern Münich / Angleterre)
14) Désiré Doué (PSG / France)
15) Viktor Gyökeres (Sporting Portugal, Arsenal / Suède)
16) Vinicius Junior (Real Madrid / Brésil)
17) Robert Lewandowski (FC Barcelone / Pologne)
18) Scott McTominay (Naples / Écosse)
19) João Neves (PSG / Portugal)
20) Lautaro Martinez (Inter / Argentine)
21) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinée)
22) Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentine)
23) Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre)
24) Fabián Ruiz (PSG / Espagne)
25) Denzel Dumfries (Inter / Pays-Bas)
26) Erling Haaland (Manchester City / Norvège)
27) Declan Rice (Arsenal / Angleterre)
28) Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)
29) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Allemagne)
30) Michaël Olise (Bayern Münich / France)