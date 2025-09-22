PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement général

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
gettyimages-2167312379-612x612
Kylian Mbappé@Getty images
. .

Découvrez le classement général du Ballon d’Or 2025. Le sacre est allé à Ousmane Dembélé qui a soulevé le Graal devant Yamal et Vitinha.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2025 a été annoncé ce lundi au Théâtre du Châtelet à Paris. L’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or cette année devant des joueurs comme Lamine Yamal et Kylian Mbappé de Barcelone.

Une récompense méritée pour l’international français qui a réalisé une saison 2024-2025 impressionnante, couronnée par un triplé historique. Avec ce sacre, le classement complet du Ballon d’Or de cette année est connu.

Le top 30:

1) Ousmane Dembélé (PSG / France)

2) Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne)

3) Vitinha (PSG / Portugal)

4) Mohamed Salah (Liverpool / Égypte)

5) Raphinha (FC Barcelone / Brésil)

6) Achraf Hakimi (PSG / Maroc)

7) Kylian Mbappé (Real Madrid / France)

8) Cole Palmer (Chelsea / Angleterre)

9) Gianluigi Donnarumma (PSG, Manchester City / Italie)

10) Nuno Mendes (PSG / Portugal)

11) Pedri (FC Barcelone / Espagne)

12) Khvicha Kvaratskhelia (Naples, PSG / Georgie)

13) Harry Kane (Bayern Münich / Angleterre)

14) Désiré Doué (PSG / France)

15) Viktor Gyökeres (Sporting Portugal, Arsenal / Suède)

16) Vinicius Junior (Real Madrid / Brésil)

17) Robert Lewandowski (FC Barcelone / Pologne)

18) Scott McTominay (Naples / Écosse)

19) João Neves (PSG / Portugal)

20) Lautaro Martinez (Inter / Argentine)

21) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinée)

22) Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentine)

23) Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre)

24) Fabián Ruiz (PSG / Espagne)

25) Denzel Dumfries (Inter / Pays-Bas)

26) Erling Haaland (Manchester City / Norvège)

27) Declan Rice (Arsenal / Angleterre)

28) Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas)

29) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Allemagne)

30) Michaël Olise (Bayern Münich / France)



