Au coeur d’une polémique de tontine et d’abus de confiance, Maa Bio s’explique enfin

L’influenceuse Maa Bio est confrontée à une vive controverse après la gestion chaotique d’une tontine qu’elle avait initiée avec la participation de ses proches et abonnés. Des accusations d’abus de confiance pèsent sur elle, suscitant une vague de critiques et de mécontentement parmi les participants. Face à l’ampleur de la polémique, Maa Bio a pris la parole pour s’expliquer et tenter d’apaiser la situation.

Dans une déclaration publique récente, Maa Bio a rejeté toute intention malveillante derrière l’organisation de cette tontine. « Je n’ai pas fait cette tontine en me disant : vas-y, arnaque tes amis, pas du tout », a-t-elle affirmé. Selon elle, l’objectif était de permettre un investissement collectif profitable à tous les participants. Cependant, les choses auraient rapidement échappé à son contrôle, entraînant des pertes financières pour plusieurs membres.

Les témoignages de participants mécontents se sont multipliés, certains affirmant n’avoir jamais récupéré leurs fonds. Consciente des conséquences de cette situation, Maa Bio a admis une part de responsabilité : « Ça a vraiment mal tourné. Je m’en veux car au final, c’était un abus de confiance. »

Dans une tentative de justification, Maa Bio a également évoqué un facteur mystique ayant influencé ses décisions. « Je ne suis pas une voleuse, je n’ai jamais voulu voler personne. Je sais travailler, je sais chercher l’argent… mais quand mes génies viennent, mon cerveau s’éteint, c’est dangereux », a-t-elle confié. Cette déclaration a suscité des réactions partagées : certains y voient une tentative d’excuse peu convaincante, tandis que d’autres compatissent face à sa détresse.

Malgré la tempête médiatique et la pression croissante du public, Maa Bio reste optimiste. « Je sais que Dieu ne m’a pas oubliée et qu’il va faire encore, beaucoup plus même que ce qu’il a fait déjà », a-t-elle conclu avec foi. Reste à savoir si cette prise de parole suffira à restaurer la confiance de ses abonnés et des membres lésés de la tontine.