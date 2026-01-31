AS FAR 1-0 JSK : Khabba donne l’avantage à la 74e en LDC CAF

AS FAR a pris l’avantage face à la JSK en Ligue des champions de la CAF grâce à un but de Hamza Khabba à la 74e minute : l’attaquant a parfaitement repris un centre venu de la gauche signé Tó Carneiro, trompant la défense adverse et le gardien, et permettant aux Marocains de mener 1-0 dans ce match.

Le geste qui a conduit à l’ouverture du score est intervenu après une action côté gauche initiée par Tó Carneiro, dont le centre a trouvé la tête (ou le pied) de l’attaquant adverse, selon la description du fait de jeu. Hamza Khabba a converti cette opportunité en but, mettant fin à l’équilibre du score et donnant l’avantage à son équipe.

À la suite de cette réalisation, AS FAR s’est retrouvé en position de supériorité au tableau d’affichage, le score passant à 1-0 en faveur des Marocains. La frappe décisive a surpris la défense et le gardien adverses, modifiant le déroulement immédiat de la rencontre.

Déroulement de l’action et conséquences immédiates

Le centre parti de la gauche, délivré par Tó Carneiro, a été la clé de l’action aboutissant au but. La passe a traversé la surface de réparation adverse et a été reprise par Hamza Khabba, dont l’intervention a été déterminante pour l’ouverture du score.

La qualité du centre et la précision de la reprise ont permis à AS FAR de trouver la faille au sein de la défense adverse. Le gardien n’a pas réussi à empêcher la frappe de se loger au fond des filets, consécutivement à la reprise du centre.

Sur le plan statistique immédiat de la rencontre, cette réalisation place AS FAR en position favorable, le score indiquant désormais une avance d’un but pour la formation marocaine. L’instant du but, inscrit à la 74e minute, intervient dans la seconde moitié de la rencontre et modifie la dynamique du match.

Hamza Khabba, désigné comme l’auteur du but, apparaît comme le joueur décisif de cette séquence offensive, tandis que Tó Carneiro est crédité de la passe ayant conduit à l’ouverture du score. La combinaison entre le centre venu de la gauche et la reprise de l’attaquant a été déterminante pour débloquer la situation.

Le marquage défensif et la réaction du gardien n’ont pas suffi à empêcher la conclusion de l’action, qui a abouti au 1-0 en faveur d’AS FAR. Le score reflète désormais cet avantage acquis par les Marocains dans la rencontre.