Al Nassr: Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record

Auteur d’un doublé ce lundi lors de la victoire d’Al Nassr face à Al Ittihad (4-2) en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur du championnat, cette saison.

Pour la dernière journée de la Saudi Pro League, Al Nassr a affronté Al-Ittihad, l’équipe de N’Golo Kanté. Karim Benzema, quant à lui, était absent de la feuille de match. En revanche, Cristiano Ronaldo était bien présent et a offert un véritable spectacle aux fans des Jaune et Bleu en s’offrant un doublé lors de cette rencontre.

Grâce à ces deux buts, Ronaldo termine la saison en tant que meilleur buteur de la Saudi Pro League, mais ce n’est pas tout. Le Portugais a également battu le record de buts inscrits en une seule saison dans l’histoire de la Ligue saoudienne, avec un total impressionnant de 35 réalisations. Ce record était précédemment détenu par le Marocain Abderrazak Hamdallah, qui avait marqué 34 buts lors de la saison 2018/2019.

Les statistiques de Ronaldo pour cette saison sont tout simplement remarquables : 35 buts et 11 passes décisives en 31 matches. À presque 40 ans, le quintuple Ballon d’Or continue de démontrer qu’il est l’un des meilleurs attaquants du monde.

Cette performance exceptionnelle de Ronaldo souligne son impact durable sur le football, même dans les dernières années de sa carrière. Al Nassr, bénéficiant de ses exploits, a pu finir la saison sur une note positive, et les fans attendent avec impatience de voir ce que l’avenir réserve pour leur star portugaise.