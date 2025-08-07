PAR PAYS
Société
Adjohoun: une mère et sa fille périssent dans un incendie criminel présumé

Adjohoun: une mère et sa fille périssent dans un incendie criminel présumé

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Drame
Drame@bwt
Deux femmes, une mère et sa fille, ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août, à Adjohoun, dans le département de l’Ouémé. Les premières constatations laissent penser à un acte criminel, sur fond de tensions familiales liées à un litige foncier.

D’après les informations recueillies sur place par Bénin News, le principal suspect serait le fils de la victime, récemment remis d’une maladie grave. Selon des témoignages concordants, un différend aurait opposé ce dernier à sa mère, qui aurait vendu une partie du terrain familial pour couvrir les frais médicaux nécessaires à sa guérison. Une décision que l’intéressé aurait mal acceptée, après sa convalescence.

Toujours selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme aurait manifesté l’intention de céder le reste de la parcelle. Un projet auquel sa mère se serait opposée, ce qui aurait accentué les tensions au sein de la famille.

Dans la nuit du drame, l’individu se serait introduit dans la chambre où dormaient sa mère et sa sœur, muni d’un bidon d’essence. Après avoir aspergé leur moustiquaire, il aurait mis le feu, provoquant un incendie qui leur a été fatal.

À l’arrivée des secours, les deux victimes étaient déjà décédées. Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires afin de déterminer les circonstances exactes de cet acte et d’en établir les responsabilités.

