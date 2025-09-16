PAR PAYS
99 763 citoyens âgés de 100 ans et plus identifiés au Japon en 2025

99 763 citoyens âgés de 100 ans et plus identifiés au Japon en 2025

Société
Par Angèle M. ADANLE
99 763 citoyens âgés de 100 ans et plus identifiés au Japon @ AFP
99 763 citoyens âgés de 100 ans et plus identifiés au Japon @ AFP
Le Japon compte désormais 99 763 citoyens âgés de 100 ans et plus, selon les dernières statistiques rendues publiques par le ministère de la Santé. Une prouesse qui illustre la longévité exceptionnelle de la population nippone, célébrée chaque année à travers la Journée des personnes âgées.

Depuis 55 ans, le Japon bat son propre record de centenaires. Parmi ces doyens, les femmes dominent largement, représentant environ 88 % du total. La doyenne actuelle, Shigeko Kagawa, affiche 114 ans, tandis que l’homme le plus âgé, Kiyotaka Mizuno, a 111 ans.

Cette longévité impressionnante est attribuée à plusieurs facteurs dont une alimentation équilibrée, un faible taux d’obésité et un mode de vie actif marqué par la marche quotidienne ou encore les exercices collectifs tels que le célèbre « Radio Taiso ». Les politiques publiques de santé, notamment la réduction de la consommation excessive de sel, ont également contribué à ces résultats.

Entre fierté et défi démographique

Si le Japon peut se targuer d’abriter la population la plus âgée du monde, ce phénomène accentue cependant les défis d’une société vieillissante.

Le pays est confronté à un taux de natalité extrêmement bas, posant des enjeux de renouvellement générationnel, de main-d’œuvre et de financement des systèmes de santé et de retraite.

Le 15 septembre, le gouvernement a honoré ses nouveaux centenaires avec une lettre de félicitations et une coupe en argent offerte par le Premier ministre, une tradition qui illustre le respect profond de la société japonaise envers ses aînés.

