Sahara: six migrants africains dont 4 enfants retrouvés morts dans le désert tunisien

Six migrants africains dont 4 enfants ont été retrouvés morts dans le désert du Sahara au sud-ouest de la Tunisie.

Un responsable tunisien a confié à l’AFP que les corps avaient été retrouvés mercredi soir, à seulement deux kilomètres de la frontière algérienne, près de la ville tunisienne de Tozeur. Selon l’agence de presse italienne ANSA, ils ont été découvert par des gardes-frontières qui patrouillaient dans la zone.

Les migrants, qui seraient originaires du Niger, seraient « morts de soif et d’épuisement », a indiqué le responsable tunisien, s’exprimant sous couvert d’anonymat. La troupe a été frappée par la canicule qui sévit actuellement en Tunisie et dans toute la région méditerranéenne, a déclaré le gouverneur de Tozeur, Aymen Béjaoui, à une radio locale. En Tunisie, les températures ont atteint mercredi un record de 50 °C (122 °F), selon le service météorologique national.

Ce drame intervient alors que les autorités tunisiennes ont déclaré récemment qu’elles assistaient à une augmentation du nombre de migrants en provenance de pays africains, essayant de traverser la frontière entre l’Algérie et la Tunisie dans le but d’atteindre l’Europe via la mer Méditerranée .

Ces dernières semaines, les pêcheurs tunisiens et les autorités navales ont récupéré des dizaines de corps de migrants noyés et en ont sauvé des centaines d’autres après le naufrage de plusieurs bateaux alors qu’ils tentaient d’atteindre l’Europe. En juin 2021, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, a enregistré plus de 8.000 migrants en Tunisie.