PSG: Kylian Mbappe a assuré à ses coéquipiers qu’il restait au club cette saison

Selon un rapport de Cadena SER, l’attaquant français du Paris St Germain, Kylian Mbappe, a assuré à ses coéquipiers qu’il allait rester au club cet été. Le même média indique le directeur sportif du club français Leonardo, avait également annoncé la nouvelle au vestiaire.

Alors que la polémique autour d’un départ possible du jeune attaquant Mbappe du club de la capitale française vers celui de la capitale espagnole du Real Madrid, enfle, Cadena SER assure que le joueur va rester pour encore une saison au PSG. Le rapport de Cadena SER ajoute que Mbappe veut toujours rejoindre le Real Madrid lorsqu’il deviendra agent libre l’été prochain.

Mbappe ne va donc pas forcer sa sortie de son club de ville natale, ce qui signifie que tant que le PSG voudra le garder pour cette saison en cours, Madrid et le joueur devront attendre un an. Cependant, plusieurs choses peuvent arriver en ces mois à venir. Avec l’arrivée de Messi au PSG, l’équipe pourrait être plus compétitive et attirer l’admiration de Mbappe qui pourrait prolonger.

Aussi, le Real Madrid pourrait opter pour un autre joueur comme Erling Haaland et finalement laisser tomber l’option du français. Dans tous les cas, les jeux ne sont toujours pas faits et il est clair que seule l’avenir dévoilera le secret de l’énigme.