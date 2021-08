Mercato: Ronaldinho savoure la signature de Lionel Messi au PSG

Ancien joueur du PSG et du Barça, Ronaldinho Gaucho s’est aussi prononcé sur le transfert de l’Argentin à Paris, où il s’est engagé pour deux ans avec le club français.

La signature de Lionel Messi au PSG continue de faire parler d’elle dans le monde du football. L’Argentin, libre depuis la fin de son contrat en fin juin dernier avec le Barça, s’est engagé pour deux ans avec une année en option avec le club parisien. Arrivé hier dans la capitale française, le sextuple Ballon d’or a été présenté à la presse ce mercredi au Parc des Princes en tant que nouveau joueur du PSG.

Retraité depuis 2018, Ronaldinho Gaucho n’est pas resté à l’écart de cette actualité qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Véritable légende du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, l’ancienne gloire brésilienne a réagi au transfert de son ami, Lionel Messi, du Camp Nou au Parc des Princes, et se réjouit : « C’est un grand bonheur d’avoir pu jouer pour ces deux clubs, et de voir maintenant mon ami porter ce maillot. Je te souhaite de nombreux moments de joie, Léo ! Je suis également heureux de voir mon ami, Sergio Ramos, dans cette équipe. Cette équipe est superbe, je sens l’odeur de la Champions League », a déclaré le Brésilien.

É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein kkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/4cDlScpMJt — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 10, 2021

Son ancien coéquipier chez les Blaugranas et ex-capitaine de la Roja, Xavi Hernandez, s’est aussi prononcé sur le sujet. Mais contrairement au Champion du monde 2002, Xavi a du mal à accepter la nouvelle. « Je suis si triste pour Leo. C’est dommage de voir que lui et le club n’ont pas pu trouver de solution. Je sais que Leo voulait rester, mais ça n’a pas pu se faire. La seule chose que je peux dire maintenant c’est qu’il me manquera beaucoup. C’est même dur pour moi de voir Messi avec un autre maillot que celui du Barça », a-t-il déclaré au Times.