Mali: le maire de Bamako placé à nouveau sous mandat de dépôt

Ce lundi 02 août 2021, le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, a été placé sous mandat de dépôt par le Pôle économique de Bamako. Selon des sources, il a été soupçonné dans le dossier de l’installation d’éclairage urbaine solaire dans le district, dont le montant total du marché avoisinait 1 milliard 400 millions de francs CFA.

Le puissant maire qui dirige l’Hôtel de ville de Bamako, depuis plus de 10 ans, devient désormais un abonné à la maison d’arrêt centrale de Bamako. Adama Sangaré a été placé, lundi, sous mandat de dépôt par le Pôle économique et financier de la Commune III du district de Bamako, a-t-on appris auprès de sources judiciaires locales.

Sangaré est inculpé dans une affaire de mauvaise gestion du contrat de réhabilitation, d’éclairage et d’illumination des édifices et façades sur des axes des routes, reliant l’aéroport Modibo Keita à Koulouba, selon les mêmes sources. Adama Sangaré avait déjà écopé de sept mois de prison en 2019 pour le même dossier. Il avait été mis en liberté provisoire en mars 2020.

Il avait été accusé pour faux et usage de faux et d’atteinte aux deniers publics dans le cadre d’un dossier remontant à 2010 et portant sur une passation de marché d’éclairage public. Selon les sources judiciaires, le montant total du marché était évalué à 1,4 millions de francs CFA, soit plus de 182 millions de dollars.