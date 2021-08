« Le chaos résultant de notre retrait d’Afghanistan était inévitable », Joe Biden

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi ne pas penser qu’il aurait été possible de retirer les troupes américaines d’Afghanistan sans le type de « chaos » constaté ces derniers jours dans le pays, où les insurgés taliban ont pris dimanche le contrôle de la capitale Kaboul.

Le président américain, Joe Biden, a déclaré, mercredi, que le chaos résultant du retrait des forces américaines d’Afghanistan était inévitable. À une question d’ABC News lui demandant si le retrait des États-Unis aurait pu être mieux géré, Joe Biden a répondu : « Non, je ne pense pas que cela aurait pu être géré de manière différente. Nous allons revoir les choses rétrospectivement, mais l’idée que, d’une manière ou d’une autre, il y aurait eu un moyen de sortir sans que cela ne provoque le chaos, je ne vois pas comment cela aurait pu se faire. »

Et d’ajouter : « Je n’ai pas encore évalué ce qui s’est passé avec exactitude », a-t-il dit, ajoutant : « Une des choses que nous ne savions pas, c’est ce que les Taliban feraient pour empêcher les gens de quitter le pays. Ce qu’ils feraient. Mais que font-ils maintenant ? » « Ils coopèrent, permettent aux ressortissants américains de sortir, au personnel américain de sortir, aux ambassades de sortir, etc., mais… nous avons un peu plus de difficultés à faire sortir ceux qui nous ont aidés quand nous étions là-bas », a précisé le président des Etats Unis, en faisant référence aux collaborateurs locaux.

Concernant les images de centaines de personnes rassemblées dans l’aéroport de Kaboul, Joe Biden a déclaré : « Ce que j’ai voulu faire, c’est prendre le contrôle de la situation. Nous devions agir plus rapidement. Nous devions agir de manière à pouvoir prendre le contrôle de cet aéroport. Et nous l’avons fait. » Le président Biden a déclaré que les États-Unis s’engageaient à rester en Afghanistan jusqu’à ce que le « dernier citoyen soit évacué », mais il a ajouté que cela ne signifiait pas qu’ils resteraient après le 31 août, sauf si cela s’avérait nécessaire, auquel cas ils planifieraient le nombre de soldats qui resteraient et la durée de leur mission.