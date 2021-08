Eminem : tentative de suicide de son ex-femme, Kim Scott

Kim Scott, ex-femme du rappeur Eminem, a été hospitalisée après une tentative de suicide aux Etats-Unis.

L’ex-femme du rappeur Eminem, Kim Scott, 46 ans, a été retrouvée dans un état de forte agitation chez elle par les forces de l’ordre, après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Selon Gala, les sapeurs-pompiers se sont rendus au domicile de Kim après un appel téléphonique d’une «personne suicidaire», dans le Michigan, le 30 juillet 2021.

Le média informe qu’à l’arrivée des pompiers et policiers, elle était agitée et a dû être immobilisée parce que les secours n’arrivaient pas à la calmer. D’après TMZ, Kim se serait ouverte les veines et avait plusieurs lacérations au niveau de la jambe, et le sol était plein de sang. Plus de peur que de mal, car, après avoir été hospitalisée pour une évaluation physique et mentale, elle est retournée chez elle.

Une habituée des tentatives de suicide ?

Ce n’est pas la première fois que Kim tente de se donner la mort. L’ex-épouse d’Eminem avait déjà essayé de se donner la mort en 2015 dans un accident de voiture, après avoir pris des médicaments et bu de l’alcool.

A l’époque, elle avait confirmé avoir voulu se donner la mort. Elle s’était même excusée en précisant qu’elle ne pensait pas s’en sortir vivante. «Nous essayons juste d’élever nos enfants ensemble pour que cela soit le plus normal possible», avait-elle confié, comme pour rassurer qu’elle avait désormais des relations plus apaisées avec son ex-mari.

C’est avec Kim Scott que le rappeur a eu sa fille, Hailie Jade. Ils se sont rencontrés alors qu’ils étaient encore adolescents. Après des déchirements par médias interposés, suivis de leur premier divorce, le couple se marie une seconde fois en 2006, avant de divorcer à nouveau, quelques mois plus tard.