Départ du Barça, avenir,… Lionel Messi donnera une conférence de presse dimanche au Camp Nou

La star argentine, Lionel Messi, animera, ce dimanche, une conférence de presse au Camp Nou à Barcelone. La Pulga va se prononcer sur l’échec de sa prolongation au Barça et donner des indications sur sa future destination.

Muet depuis l’annonce de son départ du Barça, jeudi, Lionel Messi décide enfin de sortir du silence. La Pulga s’exprimera sur le sujet, ce dimanche 8 août, au détour d’une conférence de presse au Camp Nou. Le sextuple Ballon d’or va donner sa version des faits sur l’échec des négociations, qui a précipité son départ. La future destination de l’ex-capitaine catalan sera également évoquée alors que le joueur de 34 ans est annoncé avec insistance du côté du PSG.

Face à la presse vendredi, le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré que le club n’a pas prolongé le contrat de son joueur de 34 ans en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de La Liga espagnole). « La décision a été prise. Nous n’avons plus de marge fondamentalement à cause du ‘fair play’. Nous avons une limite de salaire et l’accord que nous avions conclu avec les représentants de Leo n’entre pas en Liga. Les conditions de la Liga ne sont pas acceptables pour nous. Notre objectif principal est de défendre l’institution et nous ne voulons pas mettre le Barça en danger.

C’est un moment triste pour nous, mais nous sommes très motivés pour commencer une nouvelle étape. Nous sommes très reconnaissants à Leo, le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de l’histoire du Barça, mais nous devons prendre des décisions. Nous devons commencer une magnifique étape et je suis sûr que tout le monde au club travaillera pour faire du Barça un grand club et encouragera les membres et les fans ».