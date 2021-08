CEMAC: les chefs d’Etats membres planchent sur l’avenir des économies de la sous région

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) se sont réunis ce mercredi par visioconférence. Principal sujet de la séance: opiner sur les économies des pays membres de l’organisation.

Réunis autour du thème « évaluation de la situation macroéconomique de la zone CEMAC en contexte de pandémie du Covid-19 et analyse des mesures de redressement », les chefs d’Etats des pays membres de la CEMAC ont souligné que les économies des pays de la CEMAC sont au plus mal et les perspectives non plus ne prêtent pas à l’optimisme.

La situation préoccupe au premier chef les dirigeants des pays membres qui se réunissent à l’initiative du président en exercice de l’organisation sous régionale, le Chef de l’Etat camerounais Paul Biya. Au cours du sommet, le ton a été donné par l’hôte de la séance, le président Biya, qui a rappelé le contexte particulier dans lequel intervient ce sommet. Les enjeux sont grands et il faut agir, recommandent les différents intervenants. Appartenant à cet ensemble, le Tchad n’échappe pas à cette donne. Le Président du Conseil Militaire de Transition, le Général de Corps d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a rappelé la nécessité d’une appréciation lucide et courageuse des menaces qui pèsent dangereusement sur les économies des pays de la CEMAC.

De cet exercice impérieux, il attend l’exploration de nouvelles solutions afin de permettre aux économies de mieux rebondir face aux conséquences multiples de la crise sanitaire et de les remettre sur une trajectoire de croissance durable, inclusive et créatrice d’emplois. Car argumente-t-il, malgré des importants progrès, la conjoncture économique de la sous-région demeure toujours marquée par des fragilités, provenant selon lui de la persistance des défis sécuritaires d’une part, et d’autre part, de l’avènement de la crise sanitaire mondiale engendrée par la Covid-19 ainsi que la baisse des cours et de la production pétrolière.

La stratégie communautaire de programmes de reformes de 2ème génération sur la table du sommet, d’après le Chef de l’Etat, devra être en cohérence avec les engagements des pays de la CEMAC vis-à-vis du Fonds Monétaire International. Comme principaux piliers de cette seconde génération, il suggère entre-autres : la compétitivité, l’attractivité des économies et leur transformation, la gouvernance du secteur et des services publics ainsi que le capital humain.