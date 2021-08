« Idriss Déby Itno nous aura tous profondément marqués »: Paul Biya rend hommage à l’ancien dirigeant tchadien

Le président camerounais, Paul Biya, a rendu hommage à l’ancien dirigeant tchadien, Idriss Déby Itno, décédé au combat en avril dernier. C’est au cours d’un sommet extraordinaire des chefs d’Etats de la CEMAC tenu ce mercredi par visioconférence.

Président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), le président camerounais Paul Biya a tenu ce mercredi depuis le palais de l’unité à Yaoundé, un sommet extraordinaire entre les chefs d’Etats d’Afrique centrale. Réunis par visioconférence, les présidents ont débattu de la situation macro-économique de la sous-région en contexte de Covid19 et des mesures de redressement.

Dans son discours d’ouverture, Paul Biya a une nouvelle fois rendu hommage à l’ex-dirigeant tchadien Idriss Déby Itno « pour son engagement panafricain exceptionnel, sa défense remarquable des causes de notre communauté et son rôle décisif en faveur de l’intégration sous-régionale ». « Il nous aura tous profondément marqué », a poursuivi le dirigeant camerounais.

C’est le premier sommet de la zone CEMAC depuis la disparition du Maréchal Déby Itno, tué au front. Et pour l’occasion, c’est Mahamat Idriss Déby, son fils qui est à la tête du conseil militaire de transition (CMT) qui a pris part aux échanges. A noter que plusieurs partenaires techniques et financiers ont participé au sommet, notamment, le ministre français de l’économie, la directrice du FMI et le président de la Banque Africaine de développement (BAD) prennent part aux échanges.