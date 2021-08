Céline Dion: à 53 ans, la diva québécoise, renversante en mini robe, dévoile ses jambes (Photo)

Depuis quelques années, Céline Dion s’est affirmée en matière de mode. Et après quelques semaines de vacances bien méritées, sur les réseaux sociaux, la chanteuse canadienne a fait un come-back mode fracassant.

Céline Dion a de quoi ravir ses fans qui se languissent de la retrouver sur scène. Celle qui se distingue avec un look élégant et stylé s’est affichée ce samedi 7 août 2021, dans une mini robe blanche volantée et décolletée. La chanteuse de « My Heart Will Go On » a partagé sur son compte Instagram le nouveau cliché d’elle.

Sur cette photo, on découvre la star avec un look très branché. En effet, elle s’est affichée avec une robe courte blanche à volants qui lui allait parfaitement. Elle l’avait associée à une paire d’escarpins noirs à brides fines ainsi qu’à un sac à main de la même couleur. Côté accessoires, elle portait également une paire de lunettes de soleil noire et des boucles d’oreilles dorées.

https://www.instagram.com/p/CSPFsQ3LdMM/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c8678378-bb9f-4522-ad91-2f49ecc9e669

Pour sa coiffure, elle avait misé sur un intemporel chignon bas. En légende de sa photo, Céline Dion avait écrit : « L’été n’est pas encore terminé et nous comptons bien en profiter pleinement ! Comment occuperez-vous les prochaines semaines ? » Un message adressé à ses fans.

Si la star de la chanson n’est pas montée sur scène pour son Courage Tour depuis fin 2019, elle ne manque pas de faire son show sur les réseaux sociaux. Looks pointus, tenues extravagantes, pièces originales… Céline Dion fait preuve d’audace depuis plusieurs années lorsqu’il s’agit de mode. La chanteuse a opéré un virage stylistique avec l’aide d’un premier styliste, Law Roach, puis a fait appel aux services de Sydney Lopez et à l’œil avisé de son fidèle acolyte, Pepe Munoz. Depuis, Céline Dion se mue en une icône fashion qui n’a de cesse de créer la surprise à chacune de ses apparitions.