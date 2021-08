Bénin – Projet rénovation centre administratif et commercial Ganhi: ultimatum donné aux occupants de la zone

Dans le cadre de la relance du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi, il est prévu la libération de la zone occupée par les pêcheurs à *Xwlacodji*. Une date limite du 15 Septembre 2021 est accordée à tout occupant de la zone pour la libérer.

Les travaux entrant dans le cadre de la réalisation du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi vont bientôt démarrer.

Dans cette perspective, le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable et son collègue du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale envisagent la libération de la zone occupée par les pêcheurs à *Xwlacodji*, dans le 5e Arrondissement de Cotonou.

C’est à travers un communiqué rendu public ce jeudi 19 Août 2021 que les deux autorités ont apporté l’information à la connaissance du public.

Les occupants de la zone concernée ont jusqu’au 15 Septembre prochain pour libérer l’espace. Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable et le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale comptent sur la collaboration et le sens patriotique de chacun pour la bonne réussite des opérations.

Communiqué conjoint des ministres Tonato et Akotègnon