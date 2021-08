Bénin – Navigation en période critique: l’appel du ministre Hervé Hêhomey

En cette période de crue par endroits avec les risques de perte en vie humaine par noyade, le ministre des transports Hervé Hêhomey attire l’attention des usagers des fleuves et lagunes, des règles sécuritaires auxquelles ils sont soumis.

Le ministre des transports, dans un communiqué en date du 05 août, invite les usagers des voies d’eau intérieures à observer les mesures de sécurité liées au transport fluvio-lagunaire. La note s’adresse particulièrement aux conducteurs d’embarcations à savoir les barquiers et piroguiers surtout en ces temps de montée des eaux « où le transport des personnes et des biens par voies d’eau intérieures présente des risques considérables d’accidents pouvant entraîner des pertes en vies humaines ».

Selon les mesures de sécurité rappelées par l’autorité, les conducteurs d’embarcations sont invités à éviter la navigation en période et en zone critiques et à risque, d’éviter la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes et surtout de s’abstenir de toute surcharge.

Ils sont également conviés à porter des gilets de sauvetage pour tout déplacement et dénoncer aux autorités locales, tout comportement à risque.

Le ministre Hervé Hêhomey en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres en cette période critique, pour la préservation des vies des usagers sur nos voies d’eau intérieures.