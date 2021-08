Bénin: assistée d’un collège d’avocats, Reckya Madougou actuellement écoutée par la commission d’instruction

L’instruction de la candidate de « Les Démocrates », recalée à l’élection présidentielle du 11 avril 2021, a commencé à huis clos à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Attendue, ce vendredi 6 août 2021, l’ancienne ministre, en détention depuis plusieurs mois pour financement de terrorisme, a fait son apparition dans la cour de la juridiction spéciale, un peu après 10 heures.

A Lire aussi: Bénin; CRIET: ouvert ce jeudi, le procès de Paulin Dossa renvoyé en septembre prochain

Elle était déjà attendue par le collège d’avocats, constitué de Me FADE, Me Nadine Dossou et Me Renaud AGBODJO. Les trois conseils seront rejoints un peu plus tard par Me Paul Kato Attita.

L’instruction devant la commission mise en place sera à huis clos. Pour une seconde fois, la pensionnaire de la prison civile de Missérété a fait le déplacement de la CRIET, où elle est actuellement auditionnée par une commission d’instruction, mise en place dans le cadre de ce dossier, après la première audience avortée.

De l’autre côté de la ruelle en face des bâtisses de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, se trouve une poignée de personnes qui s’est mobilisée, tôt, soit pour être témoin de l’arrivée de l’ex-conseillère spéciale du président Faure Gnassingbé, soit pour lui témoigner son affection.

Quelle sera l’issue pour l’ancienne ministre, de l’audition qui vient de démarrer à huis clos devant la commission d’instruction ? Bien malin qui pourra dire ce qui en sera de cette procédure.

Candidate désignée de « Les Démocrates », à la présidentielle d’avril 2021, Reckya Madougou a été recalée à l’étape du dépôt de dossier à la Céna, rejeté pour défaut de parrainages. Une décision de la Céna, confirmée par la Cour constitutionnelle.

Reckya Madougou avait entrepris des sorties politiques pour protester et dénoncer ce qu’elle appelait « élection présidentielle exclusive ». Elle a été d’ailleurs arrêtée à la fin d’un meeting à Porto Novo. L’opposante est accusée d’avoir financé un projet d’actes terroristes visant à déstabiliser l’élection présidentielle. Deux autres personnes, identifiées comme des complices, sont aussi en prison dans la même affaire.