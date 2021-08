Bénin – Animation de la vie politique: rencontre annoncée entre Paul Hounkpè et Andoche Amègnissè

Au Bénin, une rencontre est annoncée entre le professeur Andoche Amègnissè exclu du parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) et le chef de fil de l’opposition, l’ancien ministre de la culture, Paul Hounkpè.

Même si la date de la rencontre n’est pas encore officielle, selon le message publié le mardi 17 Août par le désormais ex chargé de mission de Jacques Ayadji, la rencontre entre les deux hommes politiques ne doit plus durer.

A lire aussi: Bénin; Recrudescence du Covid19: des sites de proximités pour la vaccination des populations (liste)

« j’irai volontiers parler avec Monsieur Paul HOUNKPÈ en sa qualité de Chef de file de l’Opposition… »; avait en effet publié le mardi dernier Andoche Amègnissè.

De l’issue de ces échanges, il décidera de l’orientation qu’il donnera désormais à son militantisme politique. Dans son message, Andoche Amègnissè a taclé l’opposition radicale qu’il a jugé en panne et incapable de tenir devant le pouvoir de la rupture.

« Il est donc stérile et vaniteux de continuer dans ces conditions à jouer aux radicaux alors que notre Opposition Radicale semble de plus en plus incapable de conquérir le moindre espace… »; avait affirmé Andoche Amègnissè dans son message.