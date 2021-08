Bénin: 09 présumés cybercriminels arrêtés à Sèmè-Podji

Ce mardi 17 août 2021, la police républicaine a appréhendé 09 présumés cybercriminels dans la commune de Sèmè-Podji. Ils ont été arrêtés en possession de plusieurs téléphones et ordinateurs portatifs.

Après la grosse prise du 11 août dernier, la police est revenue à la charge contre les cybercriminels à Sèmè-Podji. Ce mardi, 09 personnes ont été interpellées pour les mêmes faits. De sources policières, une première opération a conduit à l’arrestation de deux suspects. C’est grâce aux informations recueillies auprès de ces derniers que la deuxième opération a été menée au quartier Agongo.

En effet, les deux individus se rendaient dans une maison à Agongo, où les attendaient d’autres présumés cybercriminels. Dans la maison indiquée, les éléments du commissariat d’arrondissement de Sèmè-Podji ont mis la main sur 07 personnes suspectées de mener des activités de cybercriminalité.

Au total, la police a interpellé 09 personnes et saisi plusieurs objets. Chez les deux premiers individus, il a été retrouvé 08 ordinateurs portatifs et 02 téléphones portables Android. La perquisition de la maison située au quartier Agongo a permis de saisir 15 autres ordinateurs portatifs de diverses marques avec leurs accessoires, 16 téléphones portables aux contenus compromettants. Des boulettes de chanvre indien et des numéraires estimés à 65 000 F ont été aussi saisis.