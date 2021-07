Togo: le Parlement autorise le gouvernement à ratifier la Convention de Malabo sur la cybersécurité

Engagé dans le développement numérique, le Togo a acté sa volonté de créer un espace numérique crédible pour les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité. Selon la présidence, le pays va ratifier la Convention de l’UA de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel.

L’Assemblée nationale a autorisé mardi le Gouvernement à ratifier la Convention de l’UA de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Le texte proposé par l’exécutif détermine les règles de sécurité essentielles à la mise en place d’un espace numérique crédible pour les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité.

Le Togo, en y adhérant, renforcera son cadre institutionnel et juridique dans le secteur, et bénéficiera d’une meilleure coopération interétatique en la matière. Une étape importante pour le pays, qui ne fait plus mystère de ses ambitions de devenir un important hub digital régional, et qui place désormais le numérique au centre de ses processus de développement, comme l’a souligné le ministre de la sécurité, qui a pris part aux débats à l’hémicycle. En février dernier déjà, le Togo avait lancé son tout premier centre d’alerte et de réaction aux menaces informatiques (CERT).