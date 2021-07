Terrorisme au Burkina Faso: la Chine vole au secours des « hommes intègres »

Grâce à un projet financé par un prêt de la Chine, le Burkina Faso va installer 900 caméras de surveillance à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, pour renforcer la sécurité dans ces deux plus grandes villes.

Le ministre burkinabé de la sécurité, Maxime Koné, a annoncé jeudi, une aide de la Chine en faveur du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon le ministre, il s’agit d’un projet financé par le géant de l’Asie et qui vise notamment à renforcer la sécurité des deux plus grandes villes du Burkina Faso, que sont: Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, mais aussi et surtout, donner aux forces de sécurité, « les moyens de pouvoir détecter les zones criminogènes et de suivre les délinquants ».

Au total, 900 caméras de surveillance seront installées dans les deux villes citées, pour le compte de ce projet dénommé « Smart Burkina ». En effet, précise le ministre, ce système de vidéoprotection sera déployé sur 220 sites dans la capitale burkinabé et 80 à Bobo-Dioulasso.

52 milliards de francs CFA

Les deux villes seront ainsi dotées d’un « système de vidéoprotection et d’un système de radiocommunication professionnelle », indique un communiqué du ministère de la Sécurité, notant que le projet coûtera près de 52 milliards de francs CFA (environ 80 millions d’euros) et sera mis en œuvre par les entreprises chinoises Huawei et la China International Telecommunication Construction Corporation (CITCC).

Le Burkina Faso est plongé dans une crise sécuritaire qui s’aggrave au fil des années. Plusieurs burkinabé ont d’ores et déjà perdu la vie et des milliers autres ont fui vers des pays voisins comme le Bénin. Avec une armée sous équipée, les autorités peinent à trouver la meilleure formule face au terrorisme qui décime progressivement la population.