Burkina Faso: l’armée neutralise 7 présumés auteurs de l’embuscade de Barsalogho

L’armée burkinabé a annoncé mercredi, avoir neutralisé 7 présumés auteurs de l’embuscade de Barsalogho contre des policiers.

Les opérations de ratissage lancées par les Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, après l’attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés à Barsalogho contre des policiers, donnent déjà des fruits. En effet, ces opérations ont permis à l’armée de neutraliser 7 présumés auteurs de l’embuscade et de récupérer un lot important de matériels.

A lire aussi: Nouvelle attaque au Burkina Faso: 4 personnes tuées dans la région du Nord

Les personnes arrêtées sont soupçonnées d’être à la base de l’embuscade qui a tué 11 policiers le 21 juin dernier à Barsalogho dans le Centre-nord. Ces individus ont été « neutralisés » au cours d’une opération dénommée « Bélier », conduite par les Forces spéciales et l’Unite spéciale de la gendarmerie (USIGN) du 28 juin au 1er juillet derniers à Mandou dans le Sanmatenga, indique le communiqué de l’armée.