Somalie: plusieurs morts dans un attentat-suicide à Mogadiscio

Au moins six personnes ont trouvé la mort ce samedi dans un attentat-suicide contre un haut gradé de l’armée somalienne à Mogadiscio, a-t-on appris de source sécuritaire.

Une dizaine de personnes ont été tuées ce samedi dans un attentat-suicide contre un chef de la police somalienne à Mogadiscio. Selon le porte-parole de la police, un kamikaze à bord d’un véhicule piégé a foncé sur le convoi du commissaire Farhan Mohamud, le chef de la police de la région de Benadir qui comprend Mogadiscio, à un carrefour de la capitale somalienne.

« L’explosion a causé d’énormes dégâts et fait de nombreuses victimes, des civils et des policiers«, a confié à l’AFP un témoin, Mire Adan, en affirmant qu’il avait compté au moins six corps de victimes. « Tout le carrefour était rempli de fumée et j’ai vu plusieurs cadavres, tous des civils«, a ajouté un autre témoin cité par l’AFP.

En Somalie, les attentats-suicides visant de hauts gradés de l’armée ou des personnalités politiques sont légion. Des attaques que les autorités attribuent généralement au mouvement des shebab, groupe djihadiste lié à al-Qaïda, en lutte depuis plus de dix ans contre le régime somalien.