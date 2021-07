PSG: Sergio Ramos réagit après sa signature, et envoie un message aux supporters

Sergio Ramos a officiellement rejoint le PSG ce mercredi 7 juillet 2021. Dans un entretien accordé au site officiel du club, l’ancien capitaine du Real Madrid a livré ses premières impressions en tant que néo-parisien.

C’est désormais officiel. Le PSG a frappé l’un des plus grands coups de ce mercato estival en signant gratuitement le défenseur espagnol, Sergio Ramos. Pour sa première interview accordée au site officiel du vice-champion de France, le champion du monde 2010 a montré toute sa fierté de rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs. C’est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l’équipe à travailler pour gagner des titres », a-t-il déclaré

Ramos apporte de la maturité

Sergio Ramos vient pour aider. Son expérience incontestable sera forcément un atout supplémentaire pour le club de la capitale, dans les grands rendez-vous européens notamment. Le défenseur espagnol a dit ce qu’il pouvait apporter à sa nouvelle équipe.

« Je pense que je peux apporter de l’expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j’aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C’est ce que j’ai réalisé pendant toute ma carrière, et j’essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici. », a continué le joueur.

Le nouveau roc du PSG a terminé en adressant un message plein d’espoir aux supporters parisiens. « Je veux leur dire que j’espère que nous vivrons ensemble une saison pleine de succès, et qu’ils soient sûrs que nous donnerons tout sur le terrain, pour fêter avec eux, on le souhaite, beaucoup de titres. Je veux aussi remercier le club, l’institution, le Président Nasser al-Khelaïfi, pour la confiance qu’il m’a accordée.» De quoi donner le sourire aux fans parisiens !

Rendez-vous en début de saison, pour voir le visage que le PSG aura avec Sergio Ramos. Et de toute évidence, le club français sera encore plus attendu en Ligue des Champions cette saison.