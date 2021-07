PSG: Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat!

Alors que son contrat prend fin en 2022, Kylian Mbappé a annoncé à certains membres du Paris Saint-Germain (PSG) qu’il ne prolongera pas, mais qu’il respectera sa dernière année de contrat.

Vers un départ libre pour Kylian Mbappé en 2022? C’est en tout cas, ce qu’annonce L’Equipe. Selon le média, l’attaquant parisien aurait décidé de ne pas prolonger son contrat qui termine en 2022. « Kylian Mbappé a informé certains membres du PSG, qu’en l’état, il ne prolongerait pas. Mais il respectera sa dernière année de contrat », assure ainsi L’Equipe ce jeudi.

La situation pourrait donc évoluer dans les prochaines semaines et rien n’est définitif, car, le PSG n’est pas disposé à laisser filer son attaquant. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. […] Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J’espère qu’on trouvera un terrain d’entente. C’est Paris, c’est son pays. », a déclaré le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi.