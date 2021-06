« Garde la tête haute, Kylian », le roi Pelé vole au secours de Mbappé, éliminé avec un zéro pointé

Kylian Mbappé a quitté l’Euro 2020 sans inscrire le moindre but et en ratant le tir au but décisif du huitième de finale. Heureusement, le natif de Bondy peut compter sur quelques soutiens, comme celui du roi Pelé.

Rien n’aura décidément réussi à Kylian Mbappé lors de cet euro. Si sa première sortie, face à l’Allemagne avait été prometteuse, la suite a été compliquée pour l’attaquant parisien. Auteur d’un Euro très compliqué (0 but), le buteur de l’équipe de France a raté le tir au but qui a provoqué l’élimination des Bleus dès les huitièmes de finale contre la Suisse (3-3, 5 tab 4). Un échec qui lui vaut d’être pointé du doigt.

Profondément triste, Kylian Mbappé peut compter sur quelques soutiens, comme celui du roi Pelé. La légende brésilienne, qui avait chaleureusement félicité le Français après le sacre mondial de 2018, lui a délivré un message de réconfort. « Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d’une nouvelle aventure ! », a-t-il posté sur son compte Twitter. Une marque de soutien qu’appréciera forcément l’attaquant français très critiqué depuis hier soir.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.