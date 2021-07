OMC: lot de consolations pour le diplomate béninois, Eloi Laourou

La Directrice Générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a nommé Conseiller Principal, le Béninois Eloi Laourou.

Lot de consolations pour le diplomate béninois, Eloi Laourou. Candidat malheureux à la Direction Générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le diplomate béninois a été nommé Conseiller Principal par l’actuelle présidente de l’organisation.

Dans son adresse au personnel de l’organisation relative à cette nomination au sein de son cabinet, la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice Générale de l’OMC, a précisé que « le Docteur LAOUROU a considérablement contribué aux travaux de l’OMC et de ses organes, qu’il a présidés au cours de ses mandats successifs, coordonnant également les Groupes Régionaux de l’OMC, de la CNUCED, du CCI et de l’OMPI ». «… Il a une excellente connaissance du Système Commercial Multilatéral et des négociations commerciales internationales », a-t-elle renchéri.

Ancien Ambassadeur, Représentant Permanent du Bénin auprès de l’Office des Nations-Unies et autres organisations internationales basées à Genève, d’août 2016 à juillet 2020, Docteur Eloi LAOUROU est un diplomate de carrière ayant à son actif environ trente-cinq (35) ans d’expériences. Titulaire d’un Doctorat en Droit International et Relations Internationales de l’Université Lyon 3, Jean MOULIN (France), il a également été Ambassadeur, Représentant Permanent Adjoint du Bénin à Genève, de février 2013 à août 2016.