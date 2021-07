Officiel: Sergio Ramos s’engage avec le PSG

Le PSG a annoncé ce mercredi 7 juillet 2021, la signature du défenseur espagnol, Sergio Ramos. L’ex-capitaine madrilène s’engage dans le club de la capitale pour les deux prochaines saisons. Le néo-parisien portera le No 4.

Le PSG est en train d’écœurer l’Europe avec son mercato. Après la signature de Wijnaldum et d’Achraf Hakimi, les parisiens viennent d’annoncer la signature du très expérimenté Sergio Ramos. Le défenseur axial s’engage avec les franciliens pour les deux prochaines saisons.

L’ancien capitaine Merengue pourra retrouver le numéro 4 qu’il a porté pendant 16 ans au Real Madrid. « Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m’a poursuivi, m’a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel… Pour moi, c’est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe que le Paris Saint-Germain. « , a confié l’Espagnol au site du PSG

Ramos débarque au PSG avec une expérience incroyable notamment en Ligue des Champions. l’Espagnol a remporté 4 fois la compétition reine avec le real Madrid, et pourrait être le facteur x, dont le PSG a besoin pour enfin soulever la coupe aux grandes oreilles.