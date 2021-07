« Je suis un cœur à prendre, première main, 32 ans et sans enfant », la chanteuse gabonaise Shan’L

En séjour dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, la chanteuse Shan’l n’est pas passée inaperçue. « Je suis un cœur à prendre, première main, 32 ans et sans enfant », a révélé la gabonaise sur les ondes de Vibe Radio.

Shan’l est une habituée de la provocation. Et pour y arriver, elle a ses techniques propres à elle. Cette fois-ci, ce n’est ni les photos osées, ni les seins nus. Invitée dans l’émission GVZ de Vibe Radio animée par Serges Quashie, Shan’L s’est exprimée sans faux-fuyant sur sa situation amoureuse.

“Je suis toute à prendre, première main, 32 ans et sans enfant”, a clamé Shan’L, haut et fort , à qui veut l’entendre. “Ils oublient que je suis juste une femme, ils voient l’artiste. Quand celui qui fera tomber les écailles de ses yeux verra la femme, ben…” a-t-elle continé. “Avant j’étais très dure, mais avec l’âge qui avance j’ai laissé du mou, mais déceptions sur déceptions. Je suis considérée comme un trophée et quand c’est ainsi je coupe les ponts”, a décalré Lekogo Channelle alias Shan’L.

Un profil qui devrait ravir bien de personnes en quête d’âme sœur.

Née le 06 février 1989, Shan’L La Kinda, de son vrai nom LEKOGO Shan’L, est une artiste chanteuse, auteure-compositrice-interprète, pétrie de talent et très passionnée par la musique. Originaire de la province du Haut-Ogooué, c’est au sein de la chorale Anges ABC du Lycée National Léon MBA qu’elle fait ses premiers pas dans la chanson. Avec Fally Ipupa, Shan’L s’est révélée par la composition « où est le mariage ».