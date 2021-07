Il y a 40 ans, Lady Di et le prince Charles se mariaient pour le pire, sans le meilleur

Il y a 40 ans, une foule en liesse et 750 millions de téléspectateurs assistaient au « mariage du siècle », les noces du prince Charles et de Diana Spencer ; un événement « maudit » qui conduira au naufrage de Lady Di.

Le 29 juillet 1981, près de 800 millions de téléspectateurs regardent avec attendrissement la jeune Lady Di sortir de sa carrosse de verre devant la cathédrale Saint-Paul, telle Cendrillon dans un vrai conte de fées. Les époux qui se sont séparés en 1992, puis divorcé en 1996, ont eu deux enfants, William et Harry.

Prince Charles et Diana Spencer, un mariage arrangé

Au début des années 70, après s’être engagé auprès de la Royal Navy, le prince Charles revient et découvre que Camilla Shand, son amour de jeunesse, s’est mariée en 1973 avec le major Andrew Parker-Bowles, évitant ainsi les contraintes d’une vie dirigée par la famille royale. Il regrette de ne pas lui avoir demandé de l’attendre, mais accepte la situation.

Le temps pressant, Elizabeth II et le prince Philip pensent à Diana Spencer comme épouse parfaite pour leur fils. Le protocole étant bien moins souple qu’à l’époque de William et Kate, le prince Charles n’a pas vraiment son mot à dire, d’autant que Diana remplit tous les critères : une excellente réputation, une famille connue, et elle ne s’est encore jamais mariée.

Ils ont treize ans d’écart, mais peu importe. Diana Spencer, alors âgée de 19 ans, est donc élue « future reine d’Angleterre ». Les fiançailles sont annoncées en février 1981 et le 29 juillet 1981, leur mariage. Rapidement, Diana Spencer tombe enceinte de son premier enfant. En juin 1982, le prince William naît, suivi du prince Harry en septembre 1984. Le couple bat de l’aile assez rapidement. On apprendra plus tard que la princesse de Galles ne se faisait pas à sa nouvelle vie, subissant trop de pression médiatique, et de la part de la famille royale.

Un bouleversement auquel elle n’était pas préparée et difficile à maîtriser avec son jeune âge. À cette période, elle souffre de dépression, d’un baby-blues, de boulimie, et a évoqué avoir fait plusieurs tentatives de suicide.

Les infidélités de Charles et Diana

Mais, derrière le faste et les caméras, trahisons et jeu de dupes vont précipiter le naufrage du couple. Le quotidien compliqué du prince Charles et de Diana Spencer reste flou, entre révélations au profit du prince, comme à celui de la princesse, selon les auteurs des nombreux livres à leur sujet. Mais une chose est sûre : la relation secrète entre Charles et Camilla y est pour beaucoup. « Nous étions trois dans ce mariage », résumera Diana Spencer dans une interview à la BBC, devenue culte.

Au début des années 90, les articles fusent sur l’échec de la vie maritale de Charles et Diana, pointant du doigt la liaison qu’entretient le prince avec Camilla Parker-Bowles. Une véritable saga que les Britanniques suivront progressivement.

Au début de son mariage, le prince Charles renoue rapidement avec son amour de jeunesse, dont l’union avec le major ne tient déjà plus. Les deux amants se verront en secret pour vivre un amour impossible. Désabusée, Diana Spencer aurait multiplié les relations adultères pour se venger.

Une théorie qui circule encore dit que le prince Harry serait le fils de James Hewitt, qui était le coach en équitation de la princesse de Galles. Dans une interview accordée à la BBC, elle avait reconnu l’avoir « adoré » et « avoir été amoureuse de lui », révélant ensuite s’être « sentie abandonnée ». Ils auraient entretenu une relation de cinq ans.

Diana Spencer aurait également eu une relation avec le marchand d’arts, Oliver Hoare, en 1992, jusqu’à ce que l’épouse de celui-ci menace de divorcer, en 1993.