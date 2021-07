Harry accuse la famille royale de « négligence totale », William s’en prend à la BBC

Le prince Harry a accusé la famille royale de « négligence totale ». Cette sortie médiatique n’a pas laissé indifférent son frère, le prince William, qui en a profité pour régler son compte avec la BBC.

Alors qu’il visitait le Spartans FC et la Community Association dans le cadre de sa tournée de sept jours en Écosse, prince William s’est prononcé sur les nouvelles accusations contre la famille royale.

Lors de son séjours, il a rencontré des volontaires qui ont aidé à livrer 83 000 colis alimentaires à la communauté locale touchée par la pandémie de Covid-19. Prince William a profité de l’occasion pour s’adresser une fois de plus à Oprah Winfrey, concernant le documentaire « The Me You Don’t See ».

Le duc de Sussex reproche à son père, le prince Charles, de l’avoir fait «souffrir» dans son enfance en l’intimidant dans le silence », Harry a avoué qu’il n’avait commencé que récemment des séances de thérapie pour retrouver sa santé mentale.

Face à ces allégations, le prince William s’en est pris à la BBC qu’il accuse d’avoir piégé sa mère, la princesse Diana. Il fait ainsi allusion aux conclusions d’une enquête indépendante.

Selon les tabloïds, l’enquête a révélé que le Beeb avait dissimulé la toile de mensonges répandue par le journaliste en disgrâce, Martin Bashir, en relation avec l’obtention de son entretien de 1995 avec Diana.

Le duc de Sussex a également évoqué la suppression de l’émission phare, Panorama, qui a diffusé l’interview.