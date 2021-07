Forbes: Jeff Bezos détrôné, le Français Bernard Arnault homme le plus riche du monde

Le magazine américain Forbes a dévoilé son dernier classement des grosses fortunes du monde. Et la première place est revenue au milliardaire français, Bernard Arnault, qui a détrôné le PDG d’Amazon, Jeff Bezos.

Bernard Arnault redevient l’homme le plus riche du monde. Le PDG du groupe LVMH, propriétaire des marques Moët & Chandon, Christian Dior, Louis Vuitton ou encore Givenchy, prend la tête des plus grosses fortunes de la planète, selon le magazine Forbes.

Le richissime homme d’affaires français détrône l’Américain et patron d’Amazon, Jeff Bezos, qui a perdu vendredi, près de 14 milliards de dollars en une journée. Le patron de Tesla, Elon Musk, arrive à la troisième place de ce classement Forbes.

Avec une valeur nette estimée à 192,9 milliards, Bernard Arnault est ainsi devenu «le premier Européen à monter sur la plus haute marche du podium des plus grandes fortunes mondiales», souligne le média Entreprendre.

Son groupe LVMH, la plus puissante des multinationales françaises et le plus grand groupe de luxe au monde, a connu une forte croissance depuis le début de la pandémie du Covid-19, un succès qui s’explique par une résistance face aux conséquences économiques de la crise, la reprise du marché de luxe en chine, ainsi qu’un essor dans les pays émergents.