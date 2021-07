Finale Coupe CAF: Patrice Motsepe évoque les raisons du choix du Bénin

En conférence de presse ce samedi au Novotel Hôtel à Cotonou dans le cadre de la finale de la Coupe de la Confédération, le président de la CAF, Patrice Motsepe, est revenu sur les raisons qui ont milité en faveur du Bénin, pays hôte de cette finale.

Pour la première fois de son histoire, le Bénin arbitrera la finale d’un tournoi africain. Le stade Général Mathieu Kérékou sera en effet le théâtre du choc Raja Casablanca-JS Kabylie ce samedi en finale de la Coupe CAF ; une reconnaissance pour le pays de Patrice Talon qui a mis les moyens pour moderniser ses infrastructures sportives.

Le vaste chantier de la rénovation du plus grand et mythique stade du Bénin, Général Mathieu Kérékou de Cotonou, dont la réception a été effectuée la semaine dernière, aura été le point d’orgue. Un peu, plus tôt, la construction de 22 stades omnisports dans tout le Bénin a été lancée.

Tous ses atouts ont pesé dans la balance pour que le Bénin décroche l’organisation de cet événement d’envergure nationale et africaine. C’est ce qu’a souligné le président de la CAF, Patrice Motsepe, ce samedi à Cotonou.

C’est ce que le président de la CAF a aussi souligné dans ses analyses au moment de se prononcer sur la question. « C’est pour montrer à la face du monde que le Bénin à une belle infrastructure », a-t-il confié en conférence de presse au Novotel Hôtel.

Le patron du foot africain a également confié être heureux que le Bénin ait été choisi pour l’organisation de cette finale. « Je suis heureux qu’on ramène la finale de la coupe de la confédération de la CAF 2020-2021 au Bénin », a-t-il ajouté.

Pour rappel, la finale de la Coupe de la Confédération oppose ce samedi les Marocains du Raja Casablanca aux Algériens de la JS Kabylie. Programmée au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou, cette affiche débutera à 19h en temps universel (soit 20h au Bénin).