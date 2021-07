Euro 2021: l’UEFA inflige une lourde sanction à la Hongrie pour racisme

Durant la phase de poule de l’Euro 2021, la Hongrie a souvent été pointée du doigt à cause de l’attitude jugée raciste de plusieurs de ses supporters. Ce vendredi 9 juillet 2021, l’UEFA a infligé une sanction exemplaire à ce pays. Les trois prochains matchs de la sélection hongroise seront joués à huis clos, en plus de 100 000 euros d’amendes.

L’UEFA a décidé de se montrer de plus en plus dure face aux actes de racisme dans le football européen. Ainsi, face aux multiples actes des supporters hongrois, jugés racistes pendant les phases de poule de l’Euro 2021, l’instance qui dirige le football européen a décidé de frapper fort.

3 matchs à huis clos et une amende de 100 000 euros, c’est la sanction qu’a décidé d’infliger l’UEFA à la Hongrie. Une décision forte qui montre que l’instance européenne va davantage durcir le ton par rapport aux actes de racisme répétés dans les tribunes pendant les matchs de foot.

